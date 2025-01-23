Bolu’daki yangında ölenlerin isimleri açıklandı

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimliği açıklandı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır” denildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi. Ölü sayısı dün 79 olarak güncellenmişti.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Açıklamada “Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul’dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara’dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce’den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu’da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır” denildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu’da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir.”