Kayıp Rojin Kabaiş’in cansız bedenine ulaşıldı

Bir dakikadan az

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yerlikaya’dan Rojin açıklaması

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”



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