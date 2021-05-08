Semt Pazarları Açıldı Marketler Fiyat Düşürdü

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre kapalı olan semt pazarları bugün tezgahlarını açtı. 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açılacağının duyurulmasıyla semt pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Pazar yerlerinde meyve ve sebzenin yanı sıra fide satışı da yapılabilecek. VOA Türkçe Çankaya’daki pazar yerlerinden Ayrancı Pazarı’ndaydı. Pazar girişinde polis ve zabıta salgın önlemlerini sıkı bir şekilde denetliyor. Pazar yerine girişte vatandaşlara dezenfektan veriliyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Vatandaşlar tezgah sayısının az olmasından, esnaf ise pazarların açıldığı gün marketlerin sebze-meyvede indirim yapmasından yakınıyor.

Vatandaş: “Pazarlar bir günden fazla açılmalı”

“Ne zamandan beri vatandaş pazar yüzü görmemişti, marketlere mahkum kalmıştık. Üretici için de tüketici için de haftanın farklı günleri pazar açılmalı” diyen emekli Oğuz Temel salgın önlemlerinden memnun olduğunu belirtti. Pazarcılara destek olmak için semt pazarını tercih eden emekli Burçin Şahlan, pazarcıların ürünlerini bazı şehirlerde halka bedava dağıttığını, ‘ekonomimiz bu’ diyerek pazarların her gün açılmasını ve herkesin yararlanması talebinde bulundu. Pazara biraz geç geldiğini söyleyen Soner Demir ise “Meyve kalmamış, esnaf sayısı az belki pazarcı da bu kadar beklemedi. Semt pazarlarını artık erkekler de tercih ediyor” diyor.

Pazarcılardan “2 ya da 3 gün açılalım” talebi

Pazar esnafı Samet Arslan’ın dikkatini çeken ise müşterilerin markete mahkum olduğu için pazarı özlediği. Pazarın tenha olmasını esnafın farklı noktaları paylaştığına bağlayan Samet Arslan, “Marketler, pazarın olmadığı gün iki katı fiyat veriyor, bugün pazar açıldığında yüzde 50 indirim yapmışlar. Ama Ankaralılar pazarlara geldi elimizde ürün kalmadı, halimize çok şükür” dedi. Bir başka esnaf Fuat Aslan ürünlerin hem tazeliğini kaybetmemesi hem de fiyatının artmaması için pazar yerlerinin haftada bir gün değil de daha fazla açılması gerektiğini belirtti.

Zabıta ekipleri semt pazarlarında vatandaşların ürünleri çıplak elle seçmemesi için uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki uygulamaya göre tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına dikkat ediliyor.