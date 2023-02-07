Son Dakika: 10 İlde OHAL İlan Edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 şehri kapsayacak 3 ay süreli OHAL ilan edildiğini duyurdu.

OHAL ilan edilen şehirler şöyle; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır ve Kilis.

Ayrıca söz konusu şehirler “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” diye konuştu.

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