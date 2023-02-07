Fatih Altaylı: İsrail Ekibi Havalimanında Bekletiliyor

Twitter hesabından video paylaşan Fatih Altaylı “30 doktor 100 yardım görevlisi 50 hemşire İsrail ekibi havalimanında bekletiliyor. Depremzedeler ise enkaz altın ve ayazda bekliyor. Delirmek işten değil” ifadelerini kullandı.

30 doktor 100 yardım görevlisi 50 hemşire İsrail ekibi havalimanında bekletiliyor. Depremzedeler ise enkaz altın ve ayazda bekliyor. Delirmek işten değil pic.twitter.com/quGhcz1Dyt — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 7, 2023

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonları dahilinde Türkiye’ye 150 kişilik ekip gönderdi. IDF’nin Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach yaptığı açıklamada, grubun üçte birinin idare ve istihbarat elemanlarından oluştuğunu, kalan üçte ikinin ise kurtarma, tıp ve mühendislik alanlarında uzman olduğunu açıkladı. Kurtarma bölümünün çıktığı 31. sefer olduğunu kaydeden Vach, sahra hastanesi de kurmak için onay aldıklarını belirtmişti.

İsrailli ekibin neden hala havalimanında bekletildiği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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