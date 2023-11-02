Tutuklanan Tolga Şardan İfade Verirken de Gazetecilik Yaptı

Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Evine yapılan baskından sonra gözaltına alınan Şardan verdiği ifadede yargıda rüşvet iddialarıyla yeni bilgiler verdi.

Götürüldüğü adliyede Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Hakan Aksoy’a ifade veren gazeteci Tolga Şardan, dile getirdiği iddiaların Başsavcı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yazdığı şikayet dilekçesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Konunun kamuoyuna yansıdığını hatırlatan ve yargıda rüşvet iddialarıyla yeni bilgiler veren Şardan, Başsavcının dilekçesinin ardından Anadolu’nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapıldığını söyledi.

İhbarlarla ilgili HSK müfettişlerinin birçok yargı mensubunun ifadesini aldığını söyleyen Şardan şöyle devam etti:

“Kulislerden elde ettiğim bilgileri soruşturmaya konu olan yazıda da kaleme aldım. Kulislerde benim yazdıklarımdan çok daha fazla bilgiler mevcut. Şöyle ki, sayın Uçar’ın dilekçesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yine Anadolu’nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapılmaktadır. HSK tarafından görevlendirilen müfettişler söz konusu iddialar çerçevesinde aralarında üst düzey yargı mensupları da olmak üzere birçok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerini almıştır.”

Tolga Şardan’ın ifadesinde dikkat çektiği bir diğer nokta, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi kurumların yalanlamada bulunmaması oldu:

“Söz konusu yazının T24 internet sitesinde yayınlanmasından ifademi aldığınız şu dakikaya kadar geçen sürede yazıda taraf olarak görülen Cumhurbaşkanlığı makamı ve MİT Başkanlığı tarafından herhangi bir yalanlama ve açıklama yapılmamıştır.”

Şardan’ın savcılık ifadesinde işaret ettiği yalanlama, yazısının yayınlanmasından 43 saat, tutuklanmasındansa 10 dakika sonra geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 19.19’da X platformundan yaptığı açıklamada “Tolga Şardan’ın, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir” dedi.

Demir Yumruk operasyonunda tutuklamalar sürüyor

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

