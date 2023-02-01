Sinan Ateş’in Dayısı: Herkes Konuşacak

Sinan Ateş’in ailesi cinayetin üzerinden 40 gün geçmesini bekliyor.

T24’ten Candan Yıldız‘a konuşan Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt AK Partili bazı isimlerin cinayetin aydınlatılması için kendilerine söz verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan’ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz.”

Candan Yıldız’ın yazısına göre şubatın ikinci haftasında ailesi, Sinan Ateş’in cenazesinin kaldırıldığı Emir Sultan Camii’nde büyük bir mevlit organize edecek.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Açılan soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanmıştı.

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