TÜSİAD Başkanı gözaltında: Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TÜSİAD Başkanı Gözaltı Yeni Aşama mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda, Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın konuşmalarında yargıyı etkilemeye yönelik ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, her iki ismin de polis eşliğinde adliyeye getirilmesi talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında İş dünyasını siyasi müdahalede bulunmakla suçlayarak, derneğin geçmişte ekonomik ayrıcalıklar ve siyasi nüfuzla beslendiğini ifade etti. Erdoğan, TÜSİAD’ın hükümete baskı yapmaya çalıştığını ve siyasi istikrarı bozduğunu belirtti. Haberi ilk duyuranlardan biri Gazeteci Seyhan Avşar oldu.

dernek , üyelerinin Türkiye’nin dış ticaretinin %85’ini ve kurumsal vergi gelirlerinin %80’ini oluşturduğunu belirterek, ulusal çıkarlar doğrultusunda çalıştıklarını savundu. Ancak, dernek yetkilileri gözaltılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu gelişmeler, Türkiye’de iş dünyası ve hükümet arasındaki ilişkilerin gerildiğini gösterirken, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, gözaltıların ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğunu dile getiriyor.

Gözaltına alınan Orhan Turan ve Ömer Aras’ın savcılıktaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıntılar ;

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