AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Konuşmasında muhalefeti eleştirirken, TÜSİAD’a yönelik sert ifadeler kullandı ve Cumhur İttifakı’nın birlikteliğini vurguladı.

“Hançer Siyasetiyle Uğraşacak Vaktimiz Yok”

AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan, muhalefetin siyasi tartışmalarla zaman kaybettirdiğini belirterek, “Biz şeffaflığın, dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. CHP’nin kendi iç hesaplaşmalarına bizi alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Toplantısında Net Mesaj ”Gazze’de Sürgün Planına İzin Yok”

Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, son dönemdeki ziyaretlerinden bahsederek “Malezya, Endonezya ve Pakistan’da büyük bir ilgiyle karşılandık. Bu ziyaretler sırasında Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldık. Gazze’deki sürgün planına asla izin verilemez” dedi.

“Lokum Yerine TOGG”

Erdoğan, yurt dışı temaslarında Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u hediye etmelerinin muhalefet tarafından eleştirildiğini belirterek, “Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa’ya gidenlerden, bizim vizyonumuzu kavramalarını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD ile Kuklalar Değil, Kuklacılar Bizim Muhatabımız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD’ın son dönemde yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “Demokrasilerde kimse eleştirilemez değildir ancak TÜSİAD yönetiminin yaptığı açıklamalar yapıcı olmaktan uzaktır. Kraldan çok kralcı davrananları dikkate almıyoruz. Kuklalarla işimiz yok, bizim muhatabımız kuklacılardır” dedi.

“Başaramayacaksınız”

Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı hizmetleri sıralayarak, TÜSİAD’ın geçmişte siyaseti dizayn etmeye çalıştığını öne sürdü. “Türkiye’nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Başaramayacaksınız!” diyerek sert ifadeler kullandı.

“Ey TÜSİAD, Deprem Afetinde Siz Ne Yaptınız?”

TÜSİAD’ın hükümete yönelik eleştirilerine cevap veren Erdoğan, “Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz? Çıkıp utanmadan hükümete yönelik suçlamalarda bulunuyorsunuz” diyerek iş dünyasını adil bir şekilde hareket etmeye çağırdı.

“Yeni Türkiye’de Haddinizi Bileceksiniz”

Erdoğan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Türkiye sizin tapulu mülkünüz değil. Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Siyaset yapmak istiyorsanız ya parti kurarsınız ya da muhalefet partilerinden birini seçersiniz” dedi.

AKP grup toplantısında yapılan bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

Grup Toplantısı Tamamı;

