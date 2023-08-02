Somalili 100 Metre Koşucusu Günün Trajikomik Olayı

100 metre yarışına Somali adına katılan “sporcunun” göbekli olması, ısınma hareketlerini yaparken bile zorlanması sosyal medyada viral oldu.

Çin’in Chengdu kentinde düzenlenen 31. Yaz Dünya Üniversite Oyunları sırasında bir kadın 100 metre yarışının videosu sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan videolar kırılan herhangi bir rekoru göstermiyor, ancak yarışı 21 saniyede tamamladığı bildirilen Somalili sporcunun görüntüsü trajikomik bir skandala yol açtı.

Somali basınına göre ismi Nasra Abukar Ali olan sporcunun torpille yarışlara katıldığı iddia edilirken ülkede olay skandal olarak yorumlanıyor.

Somali Atletizm Federasyonu Başkanının yeğeni olduğu iddia edilen sporcunun 100 metre performansı sosyal medyada gündem oldu.https://t.co/n6PRb85y48 pic.twitter.com/NzP4EKNlii — NationalTurk (@nationalturkcom) August 2, 2023

Video, diğer kadın sporcuların yarışa hazırlandıklarını ve starttan önce duruşlarını alırken Ali’nin bunu yapmakta bile zorlandığını gösteriyor.

Zinde görünmüyor ve zil çalar çalmaz, çömelmiş atletler Ali’yi çok geride bırakarak öne doğru koşuyor.

Diğer sporcular yarışı hızlı bir şekilde bitirirken Somalili sporcu parkta koşar gibi yarışı bitiriyor.

Bir Twitter kullanıcısı sözde sporcunun Somali Atletizm Federasyonu Başkanının yeğeni olduğunu iddia etti. Somali basınında da buna benzer bilgiler yer alıyor.

Somali Olimpiyat Komitesi kaynakları, Afrikalı haber kuruluşu Horn Examiner’a yaptıkları açıklamada ülkede uluslararası oyunlara katılmalarının ardındaki gerçek sebebin rekabet değil, bir sporcunun Schengen vizesi almasına ve Avrupa’da sığınma talebinde bulunmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

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