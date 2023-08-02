Wacken 2023 Çamura Battı! Girişler Kapatıldı

Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu Wacken 2023 çamur içinde başladı.

Wacken 2023 yönetimi önce festival alanına araç girişini durdurmuştu. Organizatörler şimdi de “makul ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığı” için yeni ziyaretçilerin alana girişini durdurdu.

Wacken’deki heavy metal festivalinin organizatörü ziyaretçi kabulünü durdurdu. Wacken 2023 organizatörleri sabahın erken saatlerinde – festival başlamadan hemen önce – şiddetli yağmur nedeniyle artık hayranların alana giremeyeceğini Instagram’da duyurdu.

Açıklamada hava şartları nedeniyle “makul ziyaretçi kapasitesine” ulaşıldığı belirtildi.

Tam adı Wacken Open Air olan festivalin tarihinde bu karar ilk kez alındı. Organizatör, “Çok üzgünüz, ancak ne yazık ki zorlu hava koşulları bize başka seçenek bırakmıyor” diye yazdı.

Wacken 2023 Biletleri Ne Olacak?

Hayranlar öfkeyle tepki gösterdi ve “yeraltı iletişimini” eleştirdi. Bazıları saatlerce yönetim binasının önünde bekledi.

Festivalde bu sene 85 bin bilet satıldı. Ancak bilet sahiplerinden kaçının içeri girebildiği bilinmiyor.

Festivalin kurucularından Thomas Jensen dün akşam yaptığı açıklamada 85 bin kişiden yarısı veya biraz fazlasının içeride olduğunu umduğunu söyledi.

Jensen, en yüksek önceliğin güvenlik olduğunu, kararların kolay alınmadığını da sözlerine ekledi.

Wacken’deki konserlerin Magenta TV’de “mümkün olduğunca çok” yayınlanacağı da duyuruldu.

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