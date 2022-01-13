Twitter’da Ne Oldu ? Twitter’da gündem Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi oldu

17 Temmuz 2012 tarihinden Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı 4 ay sonra tekrar sözleşme imzalandığını açıklanmasından sonra hem Başkan Ahmet Nur Çebi hem de sportif direktör olarak tanıtılan Ceyhun Kazancıya karşı paylaşımlar Twitter’da gündem yarattı…

İşte sosyal medyadan tepkiler.

Trabzonlusun ama Trabzonsporlu da değilsin.

“Tamam Ahmet Nur Çebi başkan anladık, en büyük Beşiktaşlı sensin. Trabzonlusun ama Trabzonsporlu da değilsin. Bunu da anladık! İnsan, Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi olan babasının hatırına susar..”

Tamam Ahmet Nur Çebi başkan anladık, en büyük Beşiktaşlı sensin. Trabzonlusun ama Trabzonsporlu da değilsin. Bunu da anladık! İnsan, Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi olan babasının hatırına susar.. — Sami Kuk (@rizeli_samikuk) January 13, 2022

“Utanacak surat Var mı Bilmiyorum”

Bilal Kureş: Utanacak surat Var mı Bilmiyorum ? Ahmet Nur Çebi Trabzonsporlu değilim… Babasının çok destek verdiğini çok işittim. Fakat. Eksik bırakmış oğlunu yetiştirememiş zaman ayıramamış..

Utanacak surat Var mı Bilmiyorum ?

Ahmet Nur Çebi Trabzonsporlu değilim…

Babasının çok destek verdiğini çok işittim.

Fakat.

Eksik bırakmış oğlunu yetiştirememiş zaman ayıramamış.. pic.twitter.com/SQcmlPT1MV — Bilal KUREŞ (@bilal_kures) January 13, 2022

“Bu ikisi” diyebilen bir adam

“Daha konuşmaya başlarken yanındaki kişiler için “Bu ikisi” diyebilen bir adam. Üslup yoksunu, lafının nereye gittiğini, çıkabilecek polemikleri tartamayan biri Çebi maalesef. Açıkçası kuru sıkı bir şahsiyet”

Daha konuşmaya başlarken yanındaki kişiler için “Bu ikisi” diyebilen bir adam. Üslup yoksunu, lafının nereye gittiğini, çıkabilecek polemikleri tartamayan biri Çebi maalesef. Açıkçası kuru sıkı bir şahsiyet. — Mert SERT (@albinonegroo) January 13, 2022

Şirketine yönetici alırken o görevde en altta bile çalışması olmayan birini yönetici olarak şirketine alır mı

“Ahmet Nur Çebi.. Şirketine yönetici alırken.. Hiçbir deneyimi olmayan.. Hatta sektörel bir deneyimi olmayan.. Hatta o görevde en altta bile çalışması olmayan birini yönetici olarak şirketine alır mı ? Ceyhun Kazancı kimdir.. Hayatında herhangi bir sporu prof yapmış mıdır ?”

Beşiktaş Spor kulübünün.Halı hazırda görevi üstlenecek bir sürü ismi varken.Neden Rizeli Ceyhun ?

Beşiktaş için mi ? Yoksa Emre Kocadağ ile ikisine kulüpte yer açıp. Beşiktaş tan nemalanmalarini sağlayıp.. Kendi özel işlerinde iktidar ile arasında köprü görevi görsünler diye mi. — Johhnypeter (@johhnypeter) January 13, 2022

Başkanın profesyonellikten anladığı kişi Ceyhun Kazancıysa vah Besiktaşımın haline…

Ahmet Nur Çebi: “Ceyhun Kazancı artık Beşiktaş sportif direktörüdür..Yıllardır işi profesyonelllere vermek lazım” şeklinde eleştiriler geliyordu. Biz de futbolu artık bir profesyonele verdik..” Başkanın profesyonellikten anladığı kişi Ceyhun Kazancıysa vah Besiktaşımın haline…

Ahmet Nur Çebi: “Ceyhun Kazancı artık Beşiktaş sportif direktörüdür..Yıllardır işi profesyonelllere vermek lazım” şeklinde eleştiriler geliyordu. Biz de futbolu artık bir profesyonele verdik..” Başkanın profesyonellikten anladığı kişi Ceyhun Kazancıysa vah Besiktaşımın haline… pic.twitter.com/FHYOAXEr9j — Baran (@Baranbjk_) January 13, 2022

Passolig müdürü başka ? Adam belki iyi bir yönetecidir ama sportif direktörlük ne alaka”

“Futboldan çok anladığımı iddia etmem hatta anlamam da ama sportif direktör ne iş yapar diye google sordum. Form durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi konular, teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır. Şimdi Ceyhun beyin futbol geçmişi nedir ? Passolig müdürü başka ? Adam belki iyi bir yönetecidir ama sportif direktörlük ne alaka”

bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır. Şimdi Ceyhun beyin futbol geçmişi nedir ? Passolig müdürü başka ? Adam belki iyi bir yönetecidir ama sportif direktörlük ne alaka — Selim YILDIZ (@SelimYildiz) January 13, 2022

Koskoca Beşiktaş Ceyhun Kazancı’ya mı kaldı yazıklar olsun

Beşiktaş’la yatan Beşiktaş’la kalkan bir dünya Adam varken Şifo, Samet hoca, Ertuğrul sağlam, İbrahim üzülmez, vs. Kala kala koskoca Beşiktaş Ceyhun Kazancı’ya mı kaldı yazıklar olsun

Beşiktaş'la yatan Beşiktaş'la kalkan bir dünya Adam varken Şifo, semet hoca, Ertuğrul sağlam, İbrahim üzülmez, vs. Kala kala koskoca Beşiktaş Ceyhun kazancı'yami kaldı yazıklar olsun 😡 — Murat Sanli (@muratsanli1903) January 13, 2022

“Sonunuz yakın Çebi sen git Trabzon başkanı ol”

“Ahmet Nur Çebi: “Önder Karaveli’yle devam edeceğimizi söylememe rağmen bunu polemik haline getiren medyayı anlayamıyorum.” Yönetici kılıklı ne konuşuyor peki başkan yönetimdeki çürükleri temizle bi zahmet”

Ahmet Nur Çebi: "Önder Karaveli'yle devam edeceğimizi söylememe rağmen bunu polemik haline getiren medyayı anlayamıyorum."

Yönetici kılıklı ne konuşuyor peki başkan yönetimdeki çürükleri temizle bi zahmet — ★★ ʙᴇşiᴋᴛᴀş ★★ (@tnrkcr29) January 13, 2022

SON DAKİKA! Adnan Dalgakıran: Bruno Pinheiro yakın tarihte İstanbul’da olacak. pic.twitter.com/EOgWM9j70c — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) December 17, 2021

“İkinci feda sezonu”

İkinci feda sezonu yani — Ercüment (@ahmtercmnt) January 13, 2022

Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş’ın başkanı olarak çıkıp diyorum ki; hocayla yolumuza devam ediyoruz. Hala diyorlar ki; Beşiktaş’ın hocası kim?”

Asbaşkan Emre Kocadağ: “Önder Hoca ile devam ediyoruz ama planlarımıza uyan bir hoca ile yollarımızı birleştirebiliriz.