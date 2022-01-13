Ömer Karakaş: “İnanmayın hangi yönetime başvurduysa kabul görmedi.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Vodafone Park’ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımın yeni sportif direktörü ve teknik direktörünü açıkladı. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında yer alan Önder Karaveli, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olarak görev başladığı açıklandı. Çebi, ayrıca sezon başından beri takımın başında olan hem transferleri yapan hem de 1 ay önce Portekizli Estoril teknik direktörü Bruno Pinheiro ve ekibiyle anlaştıklarını açıklayan Ceyhun Kazancı’nın sportif direktör olarak göreve başladığını açıkladı. .

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamları arasında en ilginci “Trabzon’da doğdum. Trabzonluyum. Trabzonlu olmaktan ötürü onur gurur duyuyorum. Trabzonspor’a hiç üye olmadım. Bütün ömrümü Beşiktaş’ın maçlarına, yönetimine adadım!” demesiydi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’den dikkat çeken açıklamasına günün en anlamlı yorumu Çay TV yapımcısı ve haber TS sorumlusu Ömer Karakaş’tan geldi “İnanmayın hangi yönetime başvurduysa kabul görmedi.”

Ömer Karakaş: “Ahmet Nur Çebi her konuşmasında Trabzonluyum ama Trabzonsporlu değilim diyor inanmayın hangi yönetime başvurduysa kabul görmedi hasbel kader Beşiktaş başkanı oldu ve ezilen duygularını bastırmaya çalışıyor.”