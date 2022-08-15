Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus grubunun karargahını vurdu

Saldırıyı, Luhansk Valisi Serhiy Hayday ve çok sayıda Rusya yanlısı savaş muhabiri duyurdu.

Hayday, Telegram üzerinden, Ukrayna güçlerinin, Pazar günü, “yeri Rus bir gazeteci sayesinde tespit edilen bir düşman üssünü”, Popasna’daki Wagner karargahını vurduğunu yazdı.

Ukrayna’da günlük yayımlanan Ukrayna Pravda gazetesi, Rus gazeteci Sergey Sreda’nın, 8 Ağustos’ta Telegram’da paylaştığı bir mesajla Wagner üssünün yerini belirlediğini bildirdi.

Rus gazeteci üsse yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaşmıştı ve bunlardan birindeki bir işaretten, buranın Popasna’daki Mironovskaya 12 numara olduğu anlaşılıyordu. Gazeteci paylaşımını daha sonra kaldırdıysa da ekran görüntüsü internette yayılmıştı.

Kotenok adıyla çalışan bir başka Rusya yanlısı savaş muhabiri Telegram’da “Popasna’daki Wagner üslerinden biri vuruldu. Donbas’daki kaynaklarımız bunu doğruluyor. Muhtemelen ‘Himars’. Ukrayna kaynakları Prigojin’in öldüğünü bildiriyor, biz bunu doğrulamıyoruz” yazdı.

Gazetecinin sözünü ettiği Himars, gelişkin bir ABD yapımı füze-atar top sistemi.

Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor

Topçu ateşi sonucunda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor.

Saldırının yol açtığı yıkımı gösterdiği söylenen görüntüler ise Telegram mesaj uygulaması üzerinden paylaşıldı.

Rus paralı asker şirketi Wagner daha önce savaş suçları işlemekle suçlanmıştı.

Gruba bağlı paralı askerler 2014 yılında Kırım ve Ukrayna’nın Donbas bölgesinde konuşlandırılmıştı.

Wagner birlikleri ayrıca Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne de gönderilmişti.

Rusya, paralı savaş örgütünün varlığını hiçbir zaman kabul etmedi ama Batı ülkelerinin istihbarat servisleri grubun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ofisine ve Rus ordusuna yemek hizmeti veren bir şirketin de sahibi olduğu için “Putin’in Aşçısı” lakabıyla bilinen Yevgeni Prigojin tarafından finanse edildiğini düşünüyor.

Wagner bir özel askeri şirket olarak tanınıyor ama Batılı uzmanlar bu şirkete bağlı güçlerin Moskova’nın çıkarları doğrultusunda devlet destekli milisler olarak kullanıldığını söylüyor.

Kaynak : BBC