Dikkat: Yeni tip dolandırıcılık vakaları yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, kendini avukat olarak tanıtıp, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü adına para tahsil etmeye çalışanlara yönelik ihbarlar alındığı belirtilerek “Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir” demişti.

Ancak Bakanlığın aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemler olan dolandırıcılık suçlarına yaptığı uyarılar bir anlamda yeni bir süreç ile karşı karşıya kalacak.

Yeni süreç: Teknolojik dolandırıcılık vakaları

Türkiye’de son zamanlar da yeni tip dolandırıcılık vakaları görülmeye başlandı.

Yeni tip dolandırıcılar önce bir yazılım programı aracılığıyla evlerdeki telefonları dinliyorlar.

Telefonların dinlenmesi neticesinde yazılımın içine ses kayıtlarını alıyorlar.

Alınan kayıtlar sonrası dolandırıcılar bu yazılım üzerinden yapılan konuşmaları, ses kaydı alınan kişinin sesi olarak klonluyorlar. Ve dijital ekranda onun telefon numarası üzerinden aranıyor gibi gözükecek şekilde kurbanı arıyorlar.

Eriştikleri bilgilerin varlığıyla yapılan konuşmada sesini kopyaladıkları kişinin adliyeden ya hastaneden ya da emniyete zor durumdaymış gibi konuşularak aradıkları yakınında para istiyorlar.

Arayan kişi çok yakın bir arkadaşın gelip parayı alacağını söylüyor. Para alınana kadar telefon tacizi ve panik baskısı devam ediyor. Gelip parayı alan kişi Covid maskeli ve gözlüklü bir şekilde oluyor hiç konuşmamaya özen gösteriyor.

Elden alınan nakit para ile dolandırıcılar eşkal vermeden ortadan kayboluyor.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYENLER

2020 yılında ilk vaka Dubai’de olmuştu

2020’nin başlarında BAE’deki Centennial Bank’ta çalışan bir müdür, sesini tanıdığı bir kişi (daha önce konuştuğu bir şirketin müdürü) tarafından arandı. Müdür, şirketin bir satın alma yapma aşamasında olduğunu, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerektiğini açıkladı. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

Dubai Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullanarak ayrıntılı bir plan yapması sonucu dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini açıkladılar.

Benzer bir olayda İngiltere’de oldu

2019 yılında İngiltere’deki bir enerji firmasının CEO’sun sesi taklit edilerek banka hesaplarından 240 bin dolar çalınmıştı.

Ancak, uzmanlar BAE’deki soygunun ilkinden çok daha detaylı ve kapsamlı bir dolandırıcılık organizasyonu olduğunu vurguladı.

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz uluslararası Tekin & Bilge’nin bilişim hukuku uzmanları, oldukça gerçekçi olan sahte derin görüntü ve ses kopyalama tekniklerinin çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğu, gerçeğinden ayırmanın güç olduğu konusunda uyardılar.

Tekin & Bilge yetkilileri yaptığı açıklamada: “Burada yapılması gereken kolluk güçlerinin suç dünyasının önüne geçecek dijital yeti ve becerilere sahip olmasıdır. Siyaseten de daha önce olduğu gibi çeşitli kurgular montajlar yapılabilir. Buna dönük herkesin çok tedbirli olması gerekiyor. Kriminal dünya dijital her türlü gelişmeyi takip ederek farklı kazanç sağlama yolları üretiyor. Dijital Suç Önleme Enstitüsü kurulmalı. Bu bir teknolojik üstünlüktür. Yoksa sonuçları ağır durumlarla karşılaşabiliriz. Cezaların sadece dolandırıcılık değil, özel hayatın gizliliği veri hırısızlığı ve bilişim suçların hepsinin kapsamına girecek şekilde ağırlaştırılması gerekir.” dediler.