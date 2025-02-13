Ukrayna Savaşı Bitiyor!

Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için kritik bir adım atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki lider savaşın yol açtığı ölümleri durdurmak ve barış sürecini başlatmak için anlaşmaya vardı.

Bu gelişme, özellikle Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri öncesinde verdiği “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı hızla sona erdirme” sözünü yerine getirdiğini gösteriyor. Seçim kampanyası boyunca savaşı gereksiz ve çözülebilir bir kriz olarak tanımlayan Trump, başkan olduğu takdirde barışı kısa sürede sağlayacağını iddia etmişti. Şimdi, verdiği söz doğrultusunda önemli bir diplomatik hamlede bulunarak Moskova ile anlaşmaya vardı.

Savaşın Başlangıcı ve Kritik Dönemeçler

Ukrayna Savaşı, 2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle başlayan gerginliklerin ardından 2022’de tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, Batı dünyasında büyük yankı uyandırmış, ABD ve Avrupa Birliği, Moskova’ya karşı ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Savaşın ilk aylarında Kiev’e kadar ilerleyen Rus güçleri, Ukrayna ordusunun güçlü direnişiyle karşılaşarak geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak doğu Ukrayna’da, özellikle Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çatışmalar yıllarca devam etti. Batı ülkelerinden gelen askeri yardımlarla Ukrayna ordusu 2023 ve 2024 yıllarında bazı bölgelerde karşı taarruz başlatsa da savaş bir çıkmaza girmişti.

Trump ve Putin’den Barış İçin Ortak Adım

Trump, seçim kampanyası süresince Ukrayna’ya verilen desteğin ABD ekonomisine zarar verdiğini ve diplomatik yollarla savaşın sona erdirilebileceğini savunmuştu. Başkan seçilmesi halinde Putin ile doğrudan görüşerek savaşı bitireceğini söyleyen Trump, bu sözünü tutmuş görünüyor.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile çok verimli bir diyalog gerçekleştirdiklerini belirten Trump, savaşın getirdiği yıkımı sonlandırmak adına iş birliği yapacaklarını ve birbirlerinin ülkelerine resmi ziyaretler gerçekleştireceklerini duyurdu.

Barış Süreci Nasıl İşleyecek?

Trump ve Putin arasındaki bu anlaşmanın sahadaki çatışmaları ne kadar hızlı sona erdireceği merak konusu. Özellikle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, Rusya’nın ilhak ettiği bölgeler ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Uluslararası toplum, bu diplomatik girişimi yakından takip ediyor. Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerinin bu anlaşmaya nasıl tepki vereceği belirsizliğini korurken, Trump’ın barış sürecini hızlandırmak için doğrudan müdahil olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalar, Ukrayna Savaşı’nın gerçekten sona erip ermeyeceğini belirleyecek.