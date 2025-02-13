Özlem Gürses’in Ev Hapsi Kaldırıldı

Özlem Gürses, yaklaşık 52 gün süren ev hapsinin ardından özgürlüğüne kavuştu. Gürses, ev hapsi süresince programlarını evinden sürdürmüş, ancak cezasının kaldırılmasıyla birlikte Sözcü TV stüdyosuna dönerek “Para Politika” programını yeniden izleyicileriyle buluşturdu.

Özlem Gürses: “Özgürlük Güzel Bir Şey”

Ev hapsi cezasının kaldırılmasıyla birlikte yeniden ekranlara dönen Özlem Gürses, program açılışında duygusal anlar yaşadı. Stüdyoda izleyicilerine seslenen Gürses, “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Ben yine stüdyomda işimin başındayım” ifadelerini kullandı.

Ev Hapsi Süreci ve Destek Mesajları

Gürses’in ev hapsi, YouTube kanalında yaptığı bir yayın sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan bir soruşturma sonucunda uygulanmıştı. Süreç boyunca birçok meslektaşı ve takipçisi Gürses’e destek mesajları gönderirken, basın özgürlüğü tartışmaları da yeniden gündeme geldi.

Çalışmalarına Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Özgürlüğüne kavuşan Gürses, televizyon programlarının yanı sıra YouTube kanalında da aktif olmaya devam edeceğini belirtti. “Bu süreç bana, mesleğimi daha da güçlü yapmam gerektiğini hatırlattı” diyen Gürses, izleyicileriyle buluşmayı sürdüreceğini ifade etti. Gürses’in ev hapsinin kaldırılması ve stüdyoya dönüşü medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, kendisi de sosyal medya hesaplarından destek veren herkese teşekkür etti.

Özlem Gürses’in Özgür Kaldığı An İzlemek İçin Tıkla