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Verilerin çalınmasındaki ihmal sebebiyle Yemeksepeti’ne milyonluk ceza
21 milyondan fazla kullanıcının verilerinin çalınmasına yol aaçan ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Yemeksepeti uygulamasına en üst sınırdan ceza kesmeyi planladıkları öğrenildi.
Bu kapsamda KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon TL, BTK’nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.
9 GÜN SONRA BİLDİRDİLER
Sabah’ta yer alan habere göre, Yemeksepeti isimli sitenin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince KVKK’ya yaptığı bildirimde başka bir skandal daha ortaya çıktı.
Kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti’ne ait bir web uygulama sunucusuna ilk olarak 18 Mart’ta erişildiği belirlendi.