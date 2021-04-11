Verilerin çalınmasındaki ihmal sebebiyle Yemeksepeti’ne milyonluk ceza

Bu kapsamda KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon TL, BTK’nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.

9 GÜN SONRA BİLDİRDİLER

Sabah’ta yer alan habere göre, Yemeksepeti isimli sitenin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince KVKK’ya yaptığı bildirimde başka bir skandal daha ortaya çıktı.

Kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti’ne ait bir web uygulama sunucusuna ilk olarak 18 Mart’ta erişildiği belirlendi.