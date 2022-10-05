Vladimir Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya yeni topraklar eklenmesine ve bununla beraber yeni federal bölgeler oluşturulmasına ilişkin federal anayasal kanunları imzaladığı açıklandı.

Böylelikle Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Herson ve Zaporojye resmen Rusya’nın parçası hâline geldi.

Rusya Devlet Başkanı’nın ayrıca, her bir bölgenin idarecileri ile imzalanmış olan anlaşmaları da nihai olarak onayladığı kaydedildi.

Bununla beraber Putin, LHC, DHC, Herson ve Zaporojye’nin geçici idarecilerini de imzaladığı kararname ile atadı.

Buna göre Denis Puşilin DHC’nin lideri, Leonid Paseçnik LHC’nin lideri; Yevgeniy Balistkiy Zaporojye’nin valisi, Vladimir Saldo ise Herson’un valisi olarak atandı ve her birinin bölgelerde seçimler yapılana dek görevde kalmalarına karar verildi. Bu isimler, Rusya’ya bağlanmadan önce de bu bölgelerin başında yer alıyordu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de dün düzenlenen bir oturumda dört yeni bölgenin Rusya’nın parçaları hâline gelmeleriyle ilgili anlaşmaları onaylayıp ülke anayasasında buna dair değişiklik yapılmasını içeren düzenlemeleri kabul etmişti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

