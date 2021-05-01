Koronavirüs vakalarının ve vefat sayılarının artması sebebiyle ülkemizde 29 Nisan’da tam kapanma başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Milyonlarca kişi hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın marketler açık mı?

Haftanın yedi günü marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, tatlıcılar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında açık. Ancak zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak. Bu kararda küçük esnafın ricaları etkili oldu. Kısacası pazar günleri zincir marketler dışında alışveriş yapabilirsiniz.