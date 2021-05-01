Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de Sinovac aşısıyla başladı. Mart ayıyla birlikte BioNTech aşısı da kullanılmaya başladı. Son olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, altı ay içerisinde Türkiye’ye 50 milyon doz Sputnik V aşısının geleceğini açıkladı. Bakan Koca, “En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz” dedi.

Sputnik V aşısının yan etkisi var mı?

Aşı olmak isteyen ve sırasını bekleyenler ise Rus aşısının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Sputnik V aşısının baş ağrısı, yorgunluk ve kolda ağrı yaptığı ifade ediliyor?