Yasemin Minguzzi’nin isyanı!

Yasemin Minguzzi’den tek başına eylem

Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 15 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi başlattı.

Oturma eyleminin ikinci gününde Yasemin Minguzzi şu sözlerle isyanını dile getirdi:

“Burada olmam bile risk”

“6 ay önce yine bu Bakırköy Meydanı’ndaydım. Bağıra bağıra, “ben bir şeytan değil, bir melek dünyaya getirdim” dedim ama görüyorum ki hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yeni bir karar çıkmıyor. Sadece, ‘uğraşıyoruz’, ‘yapıyoruz’.

Sadece 2 dudağınızın arasında olan bir yasa değişikliği, neden 6 ay oldu da daha çıkmadı ben bunu merak ediyorum. İkinci ölüm tehditleri alıyorum. Benim şu anda burada olmam bile risk, kesinlikle korkmuyorum. Benim canımdan can gitmiş, hala çocuklar öldürülüyor ve neden yasa değişmiyor. SSÇ ne demek ya? İdrak edemiyorum. Yakalanıyorlar, sonra serbest bırakılıyorlar. Sonra serbest bırakılanlar ne oluyor sizin çocuklarınıza saldırıyor. 3 gün önce olmadı mı?”

“Ben Türk halkına güveniyorum”

“Neden karar çıkmıyor, neyi bekliyoruz. Kaçıncı duruşma oldu hala bir karar verilmedi. İblis karşıma geçmiş esniyor. SEGBİS’le geliyor, kendi gelmiyor. Sosyal medyadan herkes beni desteklediğini söylüyor ama adliyede kimse yok. Ben sizin çocuklarınız için mücadele ediyorum. Ben Türk halkına güveniyorum.”