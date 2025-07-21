Kemal Kılıçdaroğlu yine kriz yarattı!

Kemal Kılıçdaroğlu ayrı yürüdü

93 yaşında yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı ve Anka Haber Ajansı kurucusu Altan Öymen bugün Meclis’te yapılan törenle anıldı. Birçok siyasi isim katıldığı törende Kemal Kılıçdaroğlu’nun hareketleri damga vurdu. Taziye kabul edilen alana yüründüğü sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den ayrı şekilde, Devlet Bahçeli’nin yanında yürüyen Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul eden genel başkanlara da katılmadı.

Taziyeye katılmayıp gitti

CHP lideri Özel ile Eski CHP lideri Hikmet Çetin alanda Altan Öymen adına taziyeleri kabul ederken Kemal Kılıçdaroğlu eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen adına taziye kabul etmeden, sadece başsağlığı dileyip TBMM’den ayrıldı. Meclis’teki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın katıldı. Cenaze namazı yarın ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak. Öymen’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.