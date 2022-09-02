Biden: Trump ve destekçileri ABD için tehdittir.

Biden, Trump‘ın başını çektiği, kısaca MAGA olarak anılan “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden yücelt) hareketinin, ABD demokrasisinin temelleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Ulusun ruhu için savaş” temasıyla konuşmasını yapan Biden, MAGA destekçisi Cumhuriyetçilerin “ülkeyi geriye götürmeye kararlı olduklarını” ifade etti.

ABD Başkanı’nın konuşmasına ilk yanıtı veren Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi azınlığın lideri Kevin McCarthy ise, Biden’ın “Amerikan ruhunu ağır yaraladığını” söyledi.

Washington’daki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlere iki ay kala, ABD siyasetinde karşılıklı söylemlerin sertleştiği görülüyor.

Biden’ın hedefinde Donald Trump ve MAGA var

Biden’ın konuşmasında öne çıkan vurgulardan birisi, Trump destekçilerini önceki aylara göre daha çok hedef alması oldu.

“Cumhuriyetçi Parti’nin bugün Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri tarafından domine edildiğine şüphe yok” diyen Biden, bunun ülke için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Biden şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıl ABD Kongresi’ni basanların Trump destekçileri tarafından “vatansever” olarak görüldüğünü savunan Biden, “Donald Trump ve destekçileri, ülkenin temellerini tehdit eden bir aşırıcılığı temsil ediyor” dedi.

“Uzun zamandır Amerikan demokrasisinin güvence altında olduğunu söyledik. Ancak değil. Onu savunmamız gerekiyor. Korumamız, onun için ayağa kalkmamız gerekiyor. Tek tek hepimizin.”

Ülkeyi bölünmüşlükten kurtararak bir araya getirme vaadiyle koltuğa oturan Biden, son zamanlarda Trump destekçilerine karşı söylemini sertleştirdi.

Geçen hafta da Biden “aşırıcı” olarak tanımladığı Cumhuriyetçileri “yarı-faşizm” ile denk tutmuştu.

Cumhuriyetçiler ‘Bu liderlik değil’ diyor

Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi grubu lideri Kevin McCarthy, Biden’ın konuşmasından hemen sonra bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı’nın “politikalarını benimsemeyenleri ayrıştırmayı, aşağılamayı ve kötülemeyi” seçtiğini savunan McCarthy, “Bu liderlik değildir” dedi.

McCarthy, Biden liderliğinin ABD’ye “yükselen enflasyon, açık sınırlar, Covid kaynaklı okul kapanmaları, Afganistan’dan “berbat” şekilde çekilme ve son 20 yılın en kötü suç dalgası getirdiğini öne sürdü