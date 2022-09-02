Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Levent Göktaş ile ilgili yaptığı açıklaması:

“Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı”

Levent Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu’nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.