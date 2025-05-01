Cemil Önal suikasta mı kurban gitti? Halil Falyalı dosyasında çarpıcı gelişme

Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı isimlerden biri olan Cemil Önal’ın Hollanda’nın Rijswijk kentindeki bir otelin terasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Yerel kaynaklara göre, Önal otelin bahçesinde oturduğu sırada yüzü açık bir saldırgan tarafından başından vuruldu.

Resmi açıklama yapılmadı

Hollanda polisi, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı ancak şu ana kadar bu kişinin Cemil Önal olup olmadığını resmen açıklamadı. Kimlik tespiti ve balistik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kritik iddiaların ardından geldi

Falyalı’nın eski muhasebecisi olarak bilinen Cemil Önal, geçtiğimiz aylarda OCCRP’ye ve Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’a verdiği röportajlarla gündeme oturmuştu. Türkiye’den bazı üst düzey isimlerin Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu iddia eden Önal rüşvet, yasa dışı bahis ve şantaj kasetlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Son söyleşilerinde özellikle bazı diplomatların Falyalı’nın şantaj arşivine ulaşmaya çalıştığını öne süren Önal, bu ilişkiler ağının genişliğini gözler önüne sermişti.

Süleyman Soylu’dan sert tepki

Cemil Önal’ın iddialarına Türkiye’deki resmi kurumlardan arka arkaya yalanlamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “iddiaların tamamen gerçek dışı” olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu haberlerin “manipülasyon” içerdiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da iddialara sert tepki göstermiş, Önal’ın beyanlarını “iftira” olarak nitelendirmişti.

Cemil Önal’ın geçmişi ve Falyalı bağlantısı

Finans dünyasında Halil Falyalı ile uzun yıllar çalışan Önal, yasa dışı bahis gelirlerinin yönetiminde yer almakla suçlanıyordu. Hakkında Türkiye’de yakalama kararı çıkmasının ardından yurt dışına kaçtığı bilinen Önal, Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanmıştı. Ancak bu Hollanda, Önal’ı Türkiye’ye iade etmemişti.

Falyalı’nın ölümünden sonra örgüte ilişkin birçok iç bilginin kamuoyuna sızmasında Cemil Önal’ın etkili olduğu öne sürülüyordu.

Otel müşterileri tahliye edildi, olay anı kamerada

Yerel basında yer alan haberlere göre, cinayet anı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görgü tanıklarının anlatımına göre saldırgan, Önal’a üç el ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Otel çevresi tamamen güvenlik çemberine alınırken, müşteriler tahliye edildi, bölgede geniş çaplı adli inceleme başlatıldı.

Fail aranıyor

Hollanda polisi, olayın ardından geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Birkaç görgü tanığıyla görüşen ekipler, olayın işlendiği otelin bahçesine beyaz bir adli çadır kurdu. Şu ana dek herhangi bir gözaltı açıklanmış değil ancak bölgedeki kameralar ve tanık ifadeleri titizlikle inceleniyor.

Olayın perde arkası ne?

Cemil Önal’ın ölümünün ardında sıradan bir saldırı mı, yoksa derin ilişkilerin hedef aldığı bir infaz mı olduğu henüz netlik kazanmış değil. Ancak iddiaları nedeniyle birçok çevrede rahatsızlık yarattığı bilinen Önal’ın suikast ihtimali kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.