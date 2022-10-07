CTP: Doğuş Derya’nın hedef gösterilmesine izin vermeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Milletvekili Doğuş Derya’nın Türkiye’de ve Kıbrıs’ta gündem olan Meclis konuşmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Doğuş Derya: “Kıbrıs’ı önce siz tanıyın sayın Erdoğan”

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, 4 Ekim’de parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye hükümetinin Kıbrıs ve Yunanistan’ı da içine alan gerilim politikalarını eleştirmiş, konuşmasında “Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC’yi önce siz tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, “Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz!” başlıklı basın açıklamasında “Konuşma Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından manipüle edilmeye ve belli bölümler bağlamından koparılarak konuşma çarpıtılmaya çalışılmış ve birtakım çevreler vekilimizi hedef gösterme gayreti içerisine girmiştir” denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Derya’nın açıklamalarını “Hadsiz ve provokatif” olarak nitelendirip “kınıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Milletvekilimiz Doğuş Derya, bu hafta Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve bir süredir KKTC yurttaşları arasında tartışma konusu olan külliye yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu konuşmasında Derya, Lefkoşa’nın merkezinde başlayan ve hiçbir KKTC makamından izin alınmadan yapılan bu inşaatın, izinsiz ve vizesiz olmasının da ötesinde, halkın iradesi hilafına yapıldığını dile getirmiştir.

Konuşma Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından manipüle edilmeye ve belli bölümler bağlamından koparılarak konuşma çarpıtılmaya çalışılmış ve birtakım çevreler vekilimizi hedef gösterme gayreti içerisine girmiştir.

Sayın Doğuş Derya, mevzubahis konuşmasında partimizin de ilke ve değerleri arasında bulunan militarizme karşı duruşunu ifade etmiş, çatışma kültürü ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini ifade etmiştir.

Başta ABD’nin Güney Kıbrıs için kaldırmış olduğu silah ambargosunun uzatılması kararı olmak üzere tüm silahlanma girişimlerinin karşısında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur.

Vekilimizin konuşmasını bu çerçevenin dışına çıkarmaya çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan oldukça uzaktır.

CTP, geçmişten beridir başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerle doğru zeminde iyi ilişkileri savunmakta olup, içinden geçilen koşullar ne olursa olsun bu tutumundan vazgeçmemiştir.

Bu vesileyle vekilimizin Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmanın bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır, hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek isteriz.

Doğuş Derya Krizi: Ne olmuştu ?

Kıbrıs Milletvekili Doğuş Derya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: ”Önce kendileri tanısınlar”

KKTC Milletvekili Doğuş Derya Kıbrıs parlementosunda yaptığı konuşmada Yunanistan ile olan gerginliğe dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a: İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın” demişti

Kıbrıs Milletvekili Doğuş Derya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: ”Önce kendileri tanısınlar

Derya, konuşmasının bir bölümünde Türkiye hükümetinin dış politikasına tepki gösterdi.

Türkiye için “Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer” tanımını yapan Derya, hükümetin seçime giderken savaş tehdidini artırdığını kaydetti.

Doğuş Derya, “Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur… Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs’ta şu an bu anlamda bir repertuvar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor, Türkiye istediği kadar provoke etsin. biz savaş yapmayacağız diyor. oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil” diye konuştu.

“Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için bir futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları, senin ülkene ne oluyor, ona bakacaksın” diyen Doğuş Derya, ülkenin heba edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

‘BU ÜLKEDE BİR DEVLET OLDUĞUNU ÖNCE KENDİSİ TANISIN LÜTFEN’

Doğuş Derya, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. ‘KKTC’yi tanıyın’ demiş sayın Tayyip Erdoğan.

Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir parlamento olduğunu, bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu lütfen kendileri tanısınlar. Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biat kültürü içerisinde birilerine teşekkür etmek ve siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.”

Ömer Çelik: “CTP vekili Doğuş Derya’nın konuşmasını kınıyoruz”

KKTC Milletvekili Doğuş Derya Kıbrıs parlementosunda yaptığı konuşma sonrası ise;

AK Partili Ömer Çelik, CTP vekili Doğuş Derya’nın, “KKTC’yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar” sözleriyle ilgili “Rum ve Yunan parlamentosundaki konuşmaları tekrar etmiştir” dedi.

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