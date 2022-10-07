Angela Merkel: Avrupa’da barış ancak Rusya ile sağlanır

Münih’te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Angela Merkel, Avrupa’da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

“Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı” diyen Merkel, Avrupa’da kalıcı barış için Rusya’nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya’yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi.

Angela Merkel: Putin ciddiye alınmalı

Angela Merkel, eylül sonunda Berlin’de Şansölye Helmut Kohl Vakfı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin’in sözleri hakkında “Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir” demişti.

Berlin’de Şansölye Helmut Kohl Vakfı’nın açılışında konuşan Angela Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmiş ve Putin’in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydetmişti.

Merkel, “Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir” diyerek

Putin, konuşmasında Moskova’ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.

Angela Merkel Haberleri

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

