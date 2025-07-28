Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını geçersiz sayarak akademik kayıt sisteminden sildi. Üniversite, kararın gerekçesi olarak lisans mezuniyet şartının karşılanamamasını ve öğrenci kabul sürecinde tespit edilen eksiklikleri gösterdi.

Diploma “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle geri alındı

İstanbul Üniversitesi, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal etmişti. Bu kararın ardından yüksek lisans diplomasının da geçersiz olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programından yaptığı mezuniyetin iptalini onayladı.

Ekrem İmamoğlu’nun akademik kayıtlar silindi

Karar doğrultusunda, İmamoğlu’nun mezuniyet bilgileri üniversitenin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silindi. Aynı zamanda bilgilerin YÖK Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesi ve Ulusal Tez Merkezi’nden yüksek lisans tezinin kaldırılması da kurula bağlandı.

“Resmi belgede sahtecilik” soruşturması sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, olası hukuka aykırılıkların önlenmesi için gerekli işlemlerin bir an önce yapılması talep edilmişti.

İddianame kabul edildi, duruşma tarihi belirlendi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında hazırlanan ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasını içeren iddianameyi kabul etti. Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Duruşmanın 11 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

