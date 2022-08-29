Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole ihtiyacı var -Video

Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineleyen Musk doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.

Elon Musk Jack Dorsey ile davalı

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk daha önce 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın ama anlaşmasından “Firmanın sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgiyi vermediğini” gerekçe göstererek çekilmeye çalışmıştı.

Twitter sosyal medya sitesinin sahibi Jack Dorsey Musk’a, anlaşmadan geri dönmemesi ve şirketi söz verdiği gibi satın alması için dava açtı.

Dava Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde görülecek.