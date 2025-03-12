Erdoğan: AB, güç kaybını Türkiye’nin tam üyeliği ile önleyebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkileri, savunma sanayi iş birliği, Avrupa güvenliği ve Türkiye’nin AB üyelik süreci gibi önemli konulara değindi. Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin AB için kritik bir adım olacağını vurguladı.

Erdoğan: AB, Türkiye olmadan güç kaybeder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin mevcut krizlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile başarabilir.”

Polonya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği desteğin artırılarak devam etmesini beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin karşılıklı saygı ve fayda temelinde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayi ve ekonomik iş birliği güçlenecek

Erdoğan ve Tusk, savunma sanayi alanında ortak projeleri artırma kararı aldıklarını duyurdu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolara ulaştı ve bu rakamın 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye ve Polonya’nın, NATO’nun Avrupa’daki en büyük iki kara ordusuna sahip müttefikler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından bu iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdi. ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde, Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Rusya’nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız.”

Bölgede barış çağrısı

Türkiye’nin, savaşın en başından beri tarafsız ve barışçıl bir tutum sergilediğini belirten Erdoğan, “Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgenin bir an önce huzura ve istikrara kavuşmasıdır.” dedi.

Türkiye ve Polonya’dan vize kolaylığı adımı

İkili görüşmede, Türk iş insanları ve öğrenciler için vize sorunlarının çözülmesi konusu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Polonya’nın desteğine güvendiğini belirtti.

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