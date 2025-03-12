Maradona Davasında Çarpıcı İddialar!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona‘nın ölümüne ilişkin davada, sağlık ekibine yöneltilen ‘olası kastla adam öldürme’ suçlamaları mahkemede ele alındı. Başkent Buenos Aires’te başlayan duruşmada, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde yaşadığı evi ‘korku evi’ olarak tanımladı ve bakım sürecindeki ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Savcı Ferrari, Maradona’nın evdeki sağlık hizmetinin sorumsuz ve yetersiz olduğunu vurgulayarak, doktorlar ve hemşirelerden oluşan yedi sağlık çalışanının ağır ihmalde bulunduğunu belirtti. Duruşmada Maradona’nın son günlerinden bir fotoğraf gösteren savcı, “İşte bu şekilde öldü” ifadelerini kullanarak ihmalin boyutuna dikkat çekti.

Davanın Seyri ve Olası Sonuçlar

Dava kapsamında yargılanan sağlık ekibi, Maradona‘nın 2020 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası evde uygun sağlık hizmeti almadığına dair suçlamalarla karşı karşıya. Eğer mahkeme sağlık ekibini suçlu bulursa, 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası almaları mümkün.

Savcılığın iddiasına göre, Maradona’nın ölümü önlenebilir bir tıbbi hata zinciri sonucunda gerçekleşti. Davanın ilerleyen duruşmalarında sanık doktorlar ve hemşirelerin savunmaları alınacak.

Maradona’nın Son Günleri ve İhmaller Zinciri

Savcı Ferrari’nin mahkemeye sunduğu raporda, Maradona‘nın tıbbi kontrollerinin yetersiz yapıldığı, doğru ilaçların verilmediği ve ölümüne saatler kala bile sağlık ekibinin müdahale etmediği öne sürüldü.

Bu dava, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Maradona’nın ailesi ve sevenleri adaletin yerini bulmasını bekliyor.

