İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı ile ilgili son gelişmeler ve yeni görüntüler

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı ile ilgili son gelişmeler ve yeni görüntüler ortaya çıktı;

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen ve 6 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili ifadesi alınanlar arasında MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu öne sürüldü.

Emniyet’in, İlhan’ın üzerine kayıtlı telefon hattından, şüpheli Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit ettiği ve bu nedenle İlhan’ı ifadeye çağırdığı öğrenildi.

İlhan ifadeye çağırıldığını doğrulayarak iddialarla ilgili, “Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından” ifadelerini kullandı. İlhan, “Nasıl bir oyun oynandı?” sorusu üzerine de “Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum” dedi.

MHP’li ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan iddiaları reddetti: Davacıyım

İstiklal Cadde’sindeki saldırının şüphelisi Ahlam Albashir ile telefonla görüştüğü öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, basın açıklaması düzenleyerek iddiaları reddetti. İlhan, söz konusu hattın kendisine ait olmadığını söyledi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ BENİ HEDEF ALDI’

İlhan, MHP Şırnak il binasında yaptığı açıklamada, “Sabah saat 09.30 civarlarında beni karakola davet ettiler. Gelen arkadaşlar ‘Bu numarayı tanıyor musunuz’ diye sordular. Ben de ‘yok’ dedim. Başka bir şey de çıkmadı. O numarayı Cizre’de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden çıkarmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim” dedi.

İlhan, şöyle devam etti: “Bu hat, 2019’da, kimlik fotokopim kullanılarak çıkarılmış, sahte bir hat. Bu hatla ilgili başka bir görüşme de yoktur. Asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatımla görüştüm, davalarımızı açtık. Hattı kimin çıkardığına dair bilgim yok, bu emniyetin işi.”

Taksim’deki saldırının şüphelisi ile HTS kayıtları çıktığı öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, “O numarayı, kimlik fotokopimle sahte olarak Cizre’den çıkarmışlar” dedi.

Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı

Şırnak Valiliği, “İstanbul’daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı” ifadeleri kullanıldı

Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı

Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bombalı saldırıyı yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir’in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Örgüt kodları deşifre ediliyor

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının örgütsel kodları deşifre edildi. ‘Karı-koca’ kılığında Afrin’den illegal yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen teröristin tekstil atölyesinde 4 ay ‘işçi’ olarak çalıştığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olayla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. 50 kişi arasında şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashir’ı Yunanistan’a, bir firari şüpheliyi Bulgaristan’a kaçırmak isteyen 2 kardeşin bulunduğu ortaya çıkarken telefon görüşmeside deşifre oldu.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ammar J. ile Yasir K’nin olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B’yi araçla Beyoğlu’na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B’nin daha sonra Esenler’e geri döndüğü belirlendi.

Kadın terörist Ahlam Albashır’in saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K’yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K’nin de “Polis her yeri tutmuş, gelemem” demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler’e gittiği tespit edildi. Şüpheli Ahmet J’nin de Ahlam Albashır’ı Esenler’den alıp Küçükçekmece’deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan’a kaçırmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır’ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmet J’nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİYİ BULGARİSTAN’A KAÇIRMAK İSTEYEN KİŞİ DE YAKALANDI

Zanlılardan Ammar J’nin terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B’yi olayın ardından Bulgaristan‘a göndermek üzere Edirne’ye götürdüğü ve ardından İstanbul’a döndüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında son olarak yakalanan şüpheli Ammar J. ve kardeşi Ahmet J’nin de aralarında bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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