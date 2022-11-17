İstiklal Caddesi saldırısı zanlısı Ahlam Albashir ve 49 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 49 kişi bugün hakim karşısına çıkmak için zırhlı araçla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Bu kişiler arasında saldırının baş şüphelisi Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir de vardı.

Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alınmasına başlanması bekleniyor.

Gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirtilen ve Suriye Azez‘de gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen “Hüsam” kod adlı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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