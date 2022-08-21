Alexandr Dugin’in kızı Darya Dugina öldürüldü

Rusya, Dugin’in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Aleksandr Dugin, Vladimir Putin’in “beyni” olarak tanımlanıyor.

Saldırı, Moskova’nın Odintsova bölgesinde meydana geldi. Darya Dugina’nın olay sırasında aracıyla evine doğru gittiği kaydedildi.

Suikastin asıl hedefi Aleksandr Dugin’di.

Rus medyasında yer alan bazı haberlere göre, bombalı suikastin asıl hedefinin Aleksandr Dugin’di.

Kızıyla birlikte bir organizasyondan dönen Dugin’in, son anda kızının aracına binmekten vazgeçip farklı bir araçla dönmeye karar verdiği ve bu sayede suikastten kurtulduğu belirtiliyor.

ALEKSANDR DUGİN PUTİN’İN BEYNİ OLARAK BİLİNİYORDU

Aleksandr Dugin, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak da tanımlanan milliyetçi bir isim.

Saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşındaki Darya Dugina da babası gibi Ukrayna’nın işgaline verdiği destekle biliniyor.

Darya Dugina, ABD ve İngiltere tarafından, online dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina’nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin’e ait olduğu belirtiliyor.

Rusya’nın soruşturma komitesi, Darya Dugina’nın Moskova dışında bir yolda meydana gelen patlamanın ardından öldüğünü söyledi.

Saldırının amaçlanan hedefinin “Putin’in beyni” olarak bilinen Rus filozof Alexander Dugin’in babası olabileceği düşünülüyor.

Bay Dugin, Rusya cumhurbaşkanına yakın olduğuna inanılan önde gelen aşırı milliyetçi bir ideolog.

Alexander Dugin ve kızı, Moskova yakınlarındaki bir malikanede bir festivaldeydiler.

“Gelenek” festivali, bir zamanlar Rus şair Aleksandr Puşkin’in kaldığı Zakharovo malikânesinde düzenlenen sanatseverler için bir aile etkinliği olarak tanımlanıyor.

Aleksandr Dugin’in son dakikada kızından ayrı seyahat etme kararı aldığı bildirilmeden önce çiftin Cumartesi akşamı aynı arabada etkinlikten geri dönmesi gerekiyordu.

Telegram’da yayınlanan doğrulanmamış görüntüler, Bay Dugin’in yanan bir araç enkazının mahalline acil servisler geldiğinde şok içinde izlediğini gösteriyor.

Müfettişler, Darya Dugina’nın Bolshiye Vyazemy köyü yakınlarında olay yerinde öldüğünü doğruladı.

Araba alev almadan önce bir patlayıcının patladığını söylediler. Adli ve patlayıcı uzmanları araştırıyor.