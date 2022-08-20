Malezya Kralı Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini ziyaret etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah kızlarıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyete, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Kadir Dinç, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Dr. Lamia Levent Abul eşlik etti.

Kütüphane önünde çiçeklerle karşılanan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah, ilk olarak El Yazma ve Nadir Eserler bölümünü ziyaret etti. Bu bölümde, korumalı dolaplar içinde, hassas iklimlendirme cihazların bulunduğu, yüksek güvenlikli özel bir bölümde muhafaza edilen 16 bin el yazması ve 5 bin taş baskı eserle ilgili bilgi verildi. Daha sonra el yazması eserlerin uğradığı hasarların titizlikle restore edildiği restorasyon bölümüne geçildi. Burada restorasyonu halen devam eden eserler tanıtıldı. Bir eserin restorasyon sürecini anlatan kısa bir videoyu kral ve kraliçe ilgiyle izledi.

Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyet daha sonra kütüphane koleksiyonlarının yer aldığı üç katı gezdi. 130 bin basılı eserin, 5 bin süreli yayının ve dijital kayıtların yer aldığı katlarda, farklı dillerde yazılanlar dahil olmak üzere Peygamber Efendimizin (s.a.s) hayatını anlatan eserlerin yer aldığı eserleri inceleyen kral ve kraliçeye koleksiyonlar hakkında bilgi verildi.

Kütüphane ziyaretinin sonunda Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından İngilizce Hadislerle İslam, Arapça Fetvalar ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Kral ve Kraliçenin ziyareti, kütüphane önünde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.