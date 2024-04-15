Sydney katili kadınları hedef aldı

Avusturalya’nın Sydney kentinde bulunan Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Polis, Sidney’deki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan adamın kadınları hedef aldığını belirtti.

Sydney katili küçük bir kız çocuğunu da öldürdü

40 yaşındaki Joel Cauchi, Cumartesi günü alışveriş merkezinde 7 kişiyi öldürdü. Ölen 7 kişiden 5’i kadındı. Ne acı ki yaşamını yitirenlerin arasında bir de kız çocuğu vardı.

Yeni Güney Galler polis komiseri, saldırganın hedefinde kadınların bulunduğunu belirtti. Saldırıda yaşamını yitiren tek erkek ise olaya müdahale etmeye çalışan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir’di.

Diğer kurbanlar ise 47 yaşındaki Jade Young; Pikria Darchia, 55; Dawn Singleton, 25; Ashlee İyi, 38; ve 20’li yaşlarında olduğuna inanılan Cheng Yixuan.

Yetkililer daha önce saldırının Cumartesi günü tek başına bir polis memuru tarafından vurularak öldürülen Cauchi’nin büyük olasılıkla “akıl sağlığıyla ilgili” olduğunu belirtmişti.

Saldırganın babasından açıklama geldi

Babası Andrew Cauchi gazetecilere oğlunun akıl hastalığıyla mücadele ettiğini ve yakın zamanda ilaçlarını bıraktığını söyledi. The Australian gazetesinin yayınladığı videoda Andrew Cauchi “Sizin için o bir canavar. Bana göre çok hasta bir çocuktu” dedi. Oğlunun neden kadınları hedef almış olabileceği sorulduğunda, “Bir kız arkadaş istiyordu, hiçbir sosyal becerisi yoktu ve sinirden deliye dönmüştü” diye ekledi.

Good, kendisi de yaralanan ve acilen ameliyata alınan dokuz aylık kız çocuğunu korumaya çalışırken ölümcül bir şekilde bıçaklandı. Devlet yetkilileri, saatlerce süren acil ameliyatın ardından bebeğin durumunun önemli ölçüde iyileştiğini söyledi.

Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı Ryan Park Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “En karanlık zamanlarda bazen en parlak ışıklar gelir ve bu, tüm ülkemizin nefesini tuttuğu bir şeydir.” dedi.

Olayı araştırmak için özel bir saldırı gücü oluşturuldu ve Yeni Güney Galler Polisi bulgularını sunmanın aylar sürebileceğini söyledi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, “yıkıcı ve şiddetli saldırının” “şehirdeki herkesi” sarstığını söylerken, polisin tepkisi ve katilin daha önce yaşadığı etkileşimler hakkında 18 milyon Avustralya Doları (11,6 milyon ABD Doları; 9,3 milyon £) tutarında bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Ayrıca olayda yaşamını yitirenler için bir anıt hazırlanacağı açıklandı.

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