Dünya

Sydney’de alışveriş merkezinde saldırı: 7 ölü

Avusturalya’nın Sydney kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Ölenlerin sayısı saldırganla birlikte 7’ye yükseldi.

Aslı13/04/2024
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Avusturalya’nın Sydney kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Ölenlerin sayısı saldırganla birlikte 7’ye yükseldi.
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Avusturalya’nın Sydney kentinde bulunan Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda can kaybı artıyor. Yeni Güney Galler Emniyet Genel Müdürü Karen Webb, düzenlediği basın toplantısında saldırgan ile birlikte 7 kişinin öldüğünü, biri 9 aylık bebek olmak üzere 8 kişinin de tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi. Dokuz aylık bebeğin ameliyata alındığını ve tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekleyen Webb, hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bebeğin annesinin de olduğunu aktardı. Webb, hayatını kaybedenlerden 5’inin kadın olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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1 Sydney saldırganının kimliği açıklandı
1.1 Sydney’de saldırı neden gerçekleşti?

Sydney saldırganının kimliği açıklandı

Karen Webb açıklamasında saldırganın 40 yaşlarında olduğunu bildirerek kimliğine dair açıklamada bulunmadı. Saldırganın poliste kaydı bulunduğunu aktaran Webb, “Saldırganın kim olduğunu öğrendik ve 40 yaşında bir erkek olduğunu biliyoruz. Ancak, resmi olarak kimliğinin tespit edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Saldırının terör bağlantısı olmadığını sözlerine ekleyen Webb, saldırının gerçekleştirildiği Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinin yarın kapalı olacağını bildirdi.

Sydney’de saldırı neden gerçekleşti?

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, olaya ilişkin başkent Canberra’da basın toplantısı düzenledi. Albanese, saldırıyı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak tanımlayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Saldırıda ilk müdahalede bulunanları ve sağlık çalışanlarını öven Avusturalya Başbakanı Albanese, “Bugün Bondi Junction şok edici bir şiddet olayına sahne oldu ama aynı zamanda Avustralya halkının kahramanlığına da tanıklık etti. Bu aşamada saldırının nedeni bilinmiyor” dedi.

Avustralya‘da Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Yaşanan faciada mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı.

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Aslı13/04/2024
131 1 dakika okuma süresi
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