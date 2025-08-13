Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler halinde hazırlanan ve ilk kez yayımlanan nüfus verilerini açıkladı. 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olarak kayıtlara geçen ülke nüfusu, 2025’in ilk yarısında 159 bin 910 kişilik artış gösterdi. Böylece 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

Erkek ve kadın nüfus oranları

Açıklanan verilere göre, toplam nüfusun yüzde 50,01’ini erkekler, yüzde 49,99’unu ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfus 42 milyon 923 bin 584 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 901 bin 270 olarak kaydedildi.

Dönemlik istatistikler ilk kez açıklandı

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, Türkiye’de ilk kez üçer aylık dönemler halinde nüfus artışını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Böylece yıl ortasında da ülke nüfusundaki değişim net biçimde görülebiliyor.

