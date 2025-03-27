Uludağ’da kapatılması gereken otel alevlere teslim oldu

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’da, Kervansaray Otel sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Saat 06.00 sularında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Otelde konaklayan misafir olmadığı belirtilse de, içeride bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yahya Usta ve Berkin Usta yangında hayatlarını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden birinin Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Uludağ’da yangın faciası

Aynı yangında, Berkin Usta’nın babası ve Kayak Hocaları Derneği Başkanı olan Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı anlarda otelde görevli dört personelin olduğu tahmin ediliyor.

Eksikleri tespit edilmişti: “Kapatılması gereken bir oteldi”

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otelin daha önce denetlendiğini ve eksiklikler nedeniyle kapatılması gerektiğini söyledi:

“Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Denetimleri yapıyoruz ve raporları Uludağ Alan Başkanlığı’na iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor.”

Bozbey, yangının çıkış sebebinin net olarak belirlenmesi için soğutma çalışmalarının ardından inceleme yapılacağını belirtti. İlk tahminlere göre yangının alt kattaki mutfak ya da kafeteryadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

“Bina tamamen boşaltıldı”

Otelin tamamen boşaltıldığını söyleyen Başkan Bozbey, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve şu anda soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı. İçeride başka birinin olup olmadığı konusunda ekiplerin tek tek kontrol yaptığı bilgisi paylaşıldı.