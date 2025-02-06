Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 2 yetkili daha tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ” ‘Sorumluluk Bizde Değil’ Diyen Genel Sekreter Tutuklandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Böylece yangınla ilgili tutuklu sayısı 21’e yükseldi” paylaşımında bulundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın ardından gözaltına alınan Köstereli ve Bal, jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan iki yetkili, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21’e yükseldi.

Soruşturmada son durum

Soruşturma kapsamında daha önce 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmış, 9’u serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlardan 8 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bir kişi doğrudan serbest bırakılmıştı.

Yangının çıkış nedeni ve ihmaller zincirinin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Yetkililer, otelin yangın güvenliği ve alınması gereken önlemlerle ilgili ihmal olup olmadığını detaylı şekilde inceliyor.

Ne olmuştu?

21 Ocak’ta Bolu’nun önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de büyük bir yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, olayda 78 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yangının ardından başlatılan soruşturmada, otelde yangın önlemlerinin yeterli olup olmadığı, bina içinde kullanılan malzemelerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı gibi konular mercek altına alındı. Özellikle yangın çıkış noktaları ve alarm sistemlerinin işleyişine yönelik ihmaller araştırılıyor.



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