Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 günlük bayram tatili müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı’nda yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, “2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin

Ara tatilin bayrama denk gelmesiyle ailelerin daha fazla birlikte vakit geçirmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz” dedi.

“Muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz”

Ekonomik gündemle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, bazı siyasi figürlerin işçilerin emeğini ve girişimcilerin emeğini hedef alan söylemlerine tepki gösterdi:

“Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.”

“28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse…”

Erdoğan, medyayı hedef alan açıklamalara da değinerek şu sözleri kaydetti:

“28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları, isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin kaybedeceklerdir.”

Toplu sözleşme süreçleri ve memur maaşları

Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelere de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“2025 yılı Ocak ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025’te 43 bin 726 liraya yükseltmiş olduk.”

“Ağustos ayı içerisinde inşallah toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorunlarını 23 yıldır olduğu gibi yine yapıcı bir anlayışla çözüme ulaştıracağız.”

“İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz”

Asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi muafiyeti ve işverene yönelik desteklerin devam ettiğini belirterek, “İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz” dedi.

“Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun”

Konuşmasının sonunda ana muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, gençleri sokağa dökmeye çalışan siyasetçilere karşı uyarılarda bulundu. “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bunların eline bizi düşürmesin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

