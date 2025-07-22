Bruce Willis’in sağlık durumu kötüleşiyor

Bir dönemin aksiyon sinemasına damga vuran Bruce Willis’ten hayranlarını üzen haber geldi. 2022 yılında afazi teşhisiyle başlayan sağlık süreci, frontotemporal demans tanısıyla devam ederken, ailesi usta oyuncunun zihinsel ve fiziksel olarak ciddi bir gerileme yaşadığını açıkladı.

Bruce Willis artık konuşamıyor ve okuyamıyor

Willis’in kızı Tallulah Willis, babasının artık konuşamadığını, yazılı bir metni okuyamadığını ve hafızasında geçmişe dair izlerin silindiğini duyurdu. 70 yaşındaki oyuncunun hem zihinsel hem fiziksel kabiliyetlerini büyük oranda yitirdiği belirtiliyor.

Tallulah, açıklamasında “Babam geçmişte kim olduğunu, başarılarını, hayatındaki önemli anları hatırlayamıyor. Onunla iletişim kurmak artık neredeyse imkânsız hale geldi” ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamda tam bağımlılık

Bruce Willis’in bakım süreci, eşi Emma Heming Willis’in yanı sıra eski eşi Demi Moore ve kızları Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn’in desteğiyle sürdürülüyor. Ailesi, yalnızca fiziksel değil, duygusal anlamda da oyuncunun yanında yer alıyor. Ev ortamında uzmanların eşliğinde yürütülen bakım süreci, Willis’in yaşam kalitesini korumaya yönelik şekillendiriliyor.

Demi Moore: Sevgi devam eder

Willis’in eski eşi Demi Moore, verdiği bir röportajda, her hafta onu ziyaret ettiğini belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Bruce hayatımda her zaman çok önemli biri olacak. Aile dediğimiz kavram, bazen sadece biçim değiştirir. Biz ayrıldık ama sevgimiz hâlâ sürüyor.”

Frontotemporal demans nedir?

Frontotemporal demans (FTD), beynin ön bölgelerini etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalık. Kişilik değişikliklerine, davranış bozukluklarına ve dil yetilerinde kayıplara neden olan bu rahatsızlık, hastaların sosyal ilişkilerini ve günlük yaşam becerilerini zamanla yok ediyor. Şu anda FTD için bilinen kesin bir tedavi bulunmuyor.