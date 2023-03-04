Bruce Willis Demans Teşhisinden Sonra İlk Görüntülenme

Bruce Willis’in, beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen ‘afazi’ (söz yitimi) hastalığı teşhisi mart ayında konulmuştu. Hollywood yıldızının bu sağlık problemi sonucu kariyerine ara vermesi, kızı Rumer Willis tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuştu.

Önceki aylarda ise usta oyuncu Sylvester Stallone, arkadaşı ve meslektaşı Bruce Willis’in sağlık durumu hakkında yürek burkan bir açıklama yapmıştı. 68 yaşındaki aktörün, frontotemporal demans hastalığına yakalandığı ise Willis’in eşi Emma Heming tarafından Instagram sayfasından duyuruldu.

Bruce Willis, demans teşhisinin ardından ilk kez geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Hollywood yıldızı, Kaliforniya’da yanında iki arkadaşıyla birlikte yürüyüşün tadını çıkardı.

Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, Willis’in ailesi ilerleyen zamanlarda bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını açıkladı.

Başlık: Bruce Willis Demans Teşhisi Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Alt Metin: Hollywood yıldızı Bruce Willis, beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan ‘afazi’ hastalığı teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Ailesi, ünlü ismin davranış ve kişilik değişiklikleri, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Willis’in arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşün tadını çıkardığı Kaliforniya’da rahat kıyafetler tercih ederek, mavi bir kazak, siyah pantolon ve spor ayakkabı giydi ve gri bir bere taktı. Bruce Willis’in ailesi, hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, ilerleyen zamanlarda bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını söylemişti.

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