Colin Firth’ün gömleği 25 bin pounda satıldı

İngiliz yazar Jane Austen’in kitabından uyarlanmış, 1995 yapımı Gurur ve Önyargı dizisinde ünlü oyuncu Colin Firth’un giydiği gömlek, açık artırmada satışa çıktı. Müzayedede 60’tan fazla film ve TV kostümü satılarak tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak.

İngiltere merkezli Kerry Taylor Auctions müzayede evi, 10 Mart’a kadar sürecek açık artırmada yayınlandığı sıralarda ünlü olan 60’tan fazla film ve TV kostümünün satılarak gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu. Londra’da yapılacak açık artırmada 1995 yapımı Gurur ve Önyargı filminde Colin Firth’un, göl sahnesinde kullandığı gömleğin fiyatının 10 bin pounda kadar çıkacağı ön görüldü. Birçok ünlü film ve dizi kostümün satılacağı artırmada, Dame Maggie Smith’in Downton Abbey filmindeki Dul Grantham Kontesi rolündeki elbisesi de 800 ila 1200 pound arasında satışa sunuldu.

Colin Firth’ün gömleği için 10 bin poundluk tahmin vardı

Colin Firth’ün gömleği için 10 bin poundluk öngörü yapılmıştı. Ancak gömlek 25 bin pound bedelinde satıldı.

Gömlek sahnesi doğaçlama gelişti

Islak gömlek sahnesi aslında Jane Austen’in kitabında yer almıyordu ancak bu, onun tüm zamanların en ünlü TV anlarından biri olmasını engellemedi.

Bay Darcy’nin (Firth) özel gölünde doğaçlama yüzmeye gittiğini, ardından üzerine yapışan ıslak beyaz gömleğiyle yürüyüp aşk ilgisi Elizabeth Bennet’le (Jennifer Ehle) karşılaştığını gösteriyordu.

Söz konusu sahne Bridgerton ve Bridget Jones’un Günlüğü dizileri de dahil olmak üzere ekranda bile kopyalandı.

Neredeyse 30 yıl sonra, artık kuru olan gömlek satıldı.

Colin Firth kimdir?

Colin Firth 10 Eylül 1960’ta dünyaya geldi. BBC’de yayınlanan Jane Austen uyarlaması olan 1995 yapımı Pride and Prejudice dizisindeki Mr. Darcy rolüyle tanındı. 2010 yılında, A Single Man (Tek Başına Bir Adam) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü adayı oldu. Bu performansı aktöre BAFTA ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü kazandırdı. 2011 senesinde, 83. Oscar Ödülleri’nde Zoraki Kral (The King’s Speech) filmindeki VI. George rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Oyuncu, aynı rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü ve BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de kazandı.

Firth’ün oynadığı diğer önemli filmler arasında İngiliz Hasta, Aşık Shakespeare, Bridget Jones’un Günlüğü, Bridget Jones: Mantığın Sırrı, Mamma Mia! ve Aşk Her Yerde gelir. 2011 yılında Hollywood Bulvarı’nda bir yıldız sahibi olmuştur.

Cumcuma öneriyor: Indiana Jones’un gömleği açık arttırmada

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun “ilham perisini” resmettiği ünlü eseri “Femme a la montre” Açık artırmada 139.4 milyon dolara satıldı.