Ukrayna: Miçotakis’in ziyaretinde patlama!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Ukrayna ziyareti sırasında yakınında patlama meydana geldi. Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Yunan medyasındaki haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için bugün gizli bir şekilde Odessa’ya giden Kiryakos Miçotakis’in konvoyu büyük tehlike atlattı.

Haberde ziyaretin gizlilik içinde planlandığı özellikle vurgulanırken Yunanistan’ın Ukrayna’ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette aralarında Miçotakis’in de bulunduğu Yunan heyeti Odessa’ya gitti.

Yunan heyetini taşıyan konvoya Odessa şehrinde saldırı düzenlendiği, ancak patlamanın konvoyun yaklaşık 200 metre uzağında yaşanması nedeniyle saldırı kayıpsız atlatıldı.

Greek Reporter, Zelenski’yle görüşmek üzere olan Yunan heyetinin “birkaç yüz metre uzağında” patlama meydana geldiğini yazdı.

Haberlerde patlamanın iki liderin görüşmesini aksatmadığı bildiriliyor.

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna’daki güvenlik durumunu Ukraynalı mevkidaşı Rusten Umerov ile telefonla görüştü.

Başbakan Miçotakis, Avrupa Halk Partisi tarafından düzenlenen ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin tartışmaları içerecek iki günlük bir konferansa katılmak üzere Romanya’nın Bükreş kentine gidecek.

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