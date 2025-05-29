Demet Özdemir bölüm başı kazancıyla dudak uçuklattı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüyada Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağatay Ulusoy’la başrolleri paylaştığı dizideki uyumu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.

Demet Özdemir’e sosyal medyada beğeni yağmuru

Özdemir, dizideki atış sahnelerinden ilham alan bir paylaşım yaparak Instagram hesabında nişan aldığı pozlarını paylaştı. Takipçilerinin “Hem harbi hem Barbie”, “Tam bir Lara Croft” gibi yorumları, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye taşıdı.

Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Demet Özdemir’in diziden aldığı bölüm başı ücret ise yeniden gündem oldu. Oyuncunun, Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL kazandığı ileri sürüldü. Ayrıca, geçtiğimiz eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL gelir sağlayan güzel oyuncu, kazandıklarını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirerek Atina’da 38 milyon TL’lik lüks bir konut satın aldı.

Ekranda ve sosyal medyada parlıyor

Instagram’da 16,6 milyon takipçiye sahip olan Özdemir, ekranlardaki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, hem ekran hem de dijital dünyada parlamaya devam ediyor.

