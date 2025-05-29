Magazin

Demet Özdemir bölüm başı kazancıyla dudak uçuklattı!

Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir, Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüyada hem performansı hem de kazandığı ücretle gündem yarattı. Bölüm başına aldığı ücret ve sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

NationalTurk FR29/05/2025
9 1 dakika okuma süresi
Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir, Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüyada hem performansı hem de kazandığı ücretle gündem yarattı.
Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir, Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüyada hem performansı hem de kazandığı ücretle gündem yarattı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüyada Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağatay Ulusoy’la başrolleri paylaştığı dizideki uyumu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.

İçerik gizle
1 Demet Özdemir’e sosyal medyada beğeni yağmuru
1.1 Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı
1.2 Ekranda ve sosyal medyada parlıyor

Demet Özdemir’e sosyal medyada beğeni yağmuru

Özdemir, dizideki atış sahnelerinden ilham alan bir paylaşım yaparak Instagram hesabında nişan aldığı pozlarını paylaştı. Takipçilerinin “Hem harbi hem Barbie”, “Tam bir Lara Croft” gibi yorumları, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye taşıdı.

Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Demet Özdemir’in diziden aldığı bölüm başı ücret ise yeniden gündem oldu. Oyuncunun, Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL kazandığı ileri sürüldü. Ayrıca, geçtiğimiz eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL gelir sağlayan güzel oyuncu, kazandıklarını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirerek Atina’da 38 milyon TL’lik lüks bir konut satın aldı.

Ekranda ve sosyal medyada parlıyor

Instagram’da 16,6 milyon takipçiye sahip olan Özdemir, ekranlardaki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, hem ekran hem de dijital dünyada parlamaya devam ediyor.

Bağlantılar
NationalTurk FR29/05/2025
9 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu