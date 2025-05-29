Riyad Mansur, Filistin’i gözyaşlarıyla anlattı

Birleşmiş Milletler’de Filistin’in sesini duyuran isimlerden biri olan Riyad Mansur, soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramını gözyaşları içinde aktardı. Mansur, BM toplantısında yaptığı konuşmada, Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru Alaa Al-Najjar’ın trajedisini anlatarak salondakileri derinden etkiledi.

Riyad Mansur: 10 çocuğundan 9’unu kaybetti

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında binlerce kadın, çocuk ve bebek yaşamını yitirirken, 24 Mayıs’ta Gazze’de düzenlenen hava saldırısında Alaa Al-Najjar’ın evi hedef alındı. Evde bulunan 10 çocuğundan 9’u yaşamını yitirirken, eşi ve bir çocuğu ağır yaralandı.

“Alevler ve açlık Filistinli çocukları bir bir yutuyor”

BM toplantısında söz alan Riyad Mansur, gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

“Benim de torunlarım var, onların aileleri için ne kadar değerli olduklarını iyi bilirim. Filistinlilerin yaşadığı bu acılara tanık olup da, harekete geçme yüreğini gösterememek sıradan bir insanın dayanma gücünün çok ötesinde. Alevler ve açlık Filistinli çocukları bir bir yutuyor. İşte bu yüzden ister işgal altındaki topraklarda, ister diasporada, ister uzaktaki mülteci kamplarında Kaliforniya’dan dünyanın dört bir yanına dağılmış biz 14 milyon Filistinli bu kadar büyük bir öfke içindeyiz. Biz evlatlarımızı seviyoruz biz insanlarımızı seviyoruz. Onların bu korkunç trajediyi yaşamalarını ve sözüm ona barbarlığa karşı savaşma erdeminden dem vuranların, bu vahşi saldırılarını görmek istemiyoruz. Bu soykırımı durdurmalıyız, o da (Dr. Alaa) öldürülmeden önce bir doktor olarak, hayat kurtarma üzerine olan onurlu görevini yerine getiren Dr. (Alaa) Al-Najjar, hastaneye getirildiklerinde çocuklarının yanmış ve çoktan ölmüş bedenlerini gördü. 10 çocuğundan 9’unu kaybetti. Bu, aklın alamayacağı, kalbin dayanamayacağı bir dehşet ve travma.”