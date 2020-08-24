FOX TV Doğruladı: “Fatih Portakal Emekliliğini İstedi”

FOX TV, Fatih Portakal’ın istifa ettiğine dair haberlere açıklık getirdi. FOX yönetimi, bu iddiaları doğrulayarak ana haber sunucusunun emekliliğini istediğini duyurdu.

FOX TV Fatih Portakal açıklaması şöyle;

“2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portakal görevi süresince FOX’un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

FOX Türkiye”

Fatih Portakal’dan da açıklama geldi.

Ünlü sunucu FOX’un açıklamasının hemen ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Portakal’ın mesajları şöyle;

“1-10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

2-Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.”