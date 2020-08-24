PSG Taraftarları Şehri Ateşe Verdi! 148 Gözaltı

Bayern Münih’e karşı kaybeden Fransız ekibi Paris Saint-Germain’in taraftarları maçın ardından araçları ateşe verdi, mağaza vitrinlerini yıktı. Polisle de çatışan taraftarlardan yaklaşık 150’si gözaltına alındı. Maç sırasında ve sonrasında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları, takımlarının dün gece Portekiz’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e kaybetmesinin ardından başkent Paris sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.

Taraftarların çıkardığı olaylar Parc des Princes Stadı ve Champs-Elysees Bulvarı etrafında yoğunlaştı. Binlerce taraftar şişe, taş, sopa ve havai fişeklerle polise saldırdı. Polisin plastik mermi ve biber gazıyla karşılık vermesi üzerine her iki bölgede de kaos çıktı.

Birkaç saat boyunca süren arbedede taraftarlar, Champs-Elysees üzerindeki dükkânların camlarını kırdı, bazılarını yağmaladı ve pek çok aracı ateşe verdi.